Samsung e Google faranno un visore: ci sarà lo Snapdragon XR2+ Gen 2 svelato da Qualcomm

Qualcomm è un'azienda molto attiva nel settore hardware, specializzata soprattutto nella produzione di processori per dispositivi mobili. Quasi tutti i migliori smartphone Android hanno infatti i processori top di gamma di Qualcomm.

Ma Qualcomm non è attiva solo nel segmento hardware per gli smartphone. L'azienda infatti produce componenti anche per altri dispositivi, come smartwatch e soluzioni per la realtà virtuale e aumentata. Proprio in questo contesto Qualcomm ha annunciato il nuovo Snapdragon XR2+ Gen 2.