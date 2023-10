Qualcomm vuole rivoluzionare Wear OS: cos'è RISC-V

Qualcomm è un'azienda che da molti anni è molto attiva nel settore dei componenti hardware dei dispositivi mobili. Questo significa che Qualcomm è il produttore dei principali processori per smartphone e smartwatch .

Qualcomm ha infatti annunciato ufficialmente una collaborazione stretta con Google nell'ambito di Wear OS. Si tratta dunque di novità che riguardano da vicino gli smartwatch con il sistema operativo di Google. Tra questi dispositivi troviamo Pixel Watch 2, ma anche i modelli Galaxy Watch di Samsung più recenti.

La novità annunciata da Qualcomm riguarda la collaborazione con Google per sviluppare una piattaforma hardware più accessibile e più personalizzabile dai vari produttori. Qualcomm ha infatti annunciato che verrà adottato l'approccio denominato RISC-V.

Questo non è uno standard nuovo, si tratta di un metodo per lo sviluppo hardware open-source, e dunque applicabile e personalizzabile non solo dal produttore dell'hardware stesso.

Tutto ciò nella pratica potrebbe tramutarsi in piattaforme hardware, ovvero processori per smartwatch, particolarmente aperti in termini di personalizzazione. Ad esempio, i singoli produttori di smartwatch potranno contribuire al design dei core, oppure alla loro frequenza di funzionamento.

Il tutto arriverà con i prossimi Snapdragon Wearable, ovvero i processori di Qualcomm dedicati al mondo smartwatch. Dal lato di Google, ci aspettiamo che questo accordo favorirà l'adozione di Wear OS più su larga scala, ovvero ci aspettiamo che sempre più aziende inizino ad adottare il suo sistema operativo per i nuovi modelli di smartwatch.