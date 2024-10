Snapdragon 8 Elite, le CPU Oryon su smartphone: tanta potenza e AI

Qualcomm ha appena svelato al Snapdragon Summit il suo nuovo fiore all'occhiello: lo Snapdragon 8 Elite, il SoC più veloce mai realizzato per dispositivi mobili. Questo processore integra tecnologie innovative come la CPU Oryon di seconda generazione e una suite completa di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per rivoluzionare le prestazioni degli smartphone. È proprio l'utilizzo della CPU Oryon (quella dello Snapdragon X Elite per notebook) ad aver dato il nuovo nome a questo SoC che quindi non si chiamerà Snapdragon 8 Gen 4. In prima linea per utilizzare questo SoC troviamo Samsung, Xiaomi, OPPO e molti altri, con annunci attesi già nelle prossime settimane.

Le novità principali: CPU, AI e prestazioni senza compromessi