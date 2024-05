Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 costerà più del predecessore? Le ultime indiscrezioni

Il possibile aumento del prezzo non è stato quantificato, eppure Digital Chat Station ha utilizzato il termine "significativo": dunque la differenza rispetto ai modelli precedenti potrebbe essere abbastanza importante. Se questa notizia venisse confermata, è lecito attendersi anche un aumento dei prezzi di vendita dei dispositivi che adotteranno lo Snapdragon 8 Gen 4 (si tratterebbe dei top di gamma che debutteranno dalla fine del 2024 in poi).

Si torna a parlare della futura CPU di punta di Qualcomm , ovvero Snapdragon 8 Gen 4. Il chip verrà presentato in autunno, tuttavia nel frattempo sono già circolate alcune indiscrezioni. In particolare, secondo il leaker Digital Chat Station i costi di produzione di questo processore saranno un pò più alti rispetto al passato. Questo aspetto, ovviamente, condizionerà anche il prezzo del chip.

A questo proposito, fu evidenziato che Snapdragon 8 Gen 3 costò circa il 25% in più rispetto al predecessore e questo dettaglio non condizionò particolarmente il prezzo finale degli smartphone interessati. Ad esempio, Galaxy S24 e Galaxy S24+ non sono stati lanciati ad un prezzo più alto, così come OnePlus 12.

Al contrario, il prezzo di vendita della variante Ultra dei nuovi Galaxy ha subito un rincaro.

In attesa di ulteriori conferme (oppure smentite) sui possibili costi di Snapdragon 8 Gen 4, nelle scorse settimane sono trapelate delle indiscrezioni sulle specifiche del futuro chip. La nuova CPU di Qualcomm potrebbe avere un'architettura con 2 core ad alte prestazioni e 6 core per l'efficienza: l'azienda, quindi, starebbe aspirando a garantire un notevole incremento delle prestazioni.