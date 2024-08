Compaiono le prime informazioni sullo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm: arrivano i 3 nm

Nella realizzazione di processori Qualcomm è sicuramente una delle principali aziende a livello mondiale e sa come creare SoC in grado di superare la concorrenza. Infatti, sembra che anche quest'anno voglia ripetersi, perché sono emerse le prime informazioni sul prossimo processore top di gamma, lo Snapdragon 8 Gen 4 .

Un SoC rinnovato

La notizia arriva da Smartprix, che ha pubblicato una scheda tecnica del nuovo processore di Qualcomm. Ciò che traspare dalla scheda tecnica emersa è che si tratta di un processore che spezza con il passato recente. Sebbene la nomenclatura non sia cambiata radicalmente, l'architettura del SoC è cambiata: si passa dai 4 nm degli ultimi anni a un processo produttivo a 3 nm, che dovrebbe essere realizzato da TSMC.

Inoltre, cambia la struttura interna, abbandonando la precedente configurazione con core prime, performance e di efficienza per abbracciare una soluzione innovativa con due core performance con un clock di 4,0 GHz e sei core di efficienza con un clock di 2,8 GHz: faranno il loro debutto i core Oryon, ma non è chiaro se lo saranno tutti o solo i due adibiti alle performance.

Secondo questa configurazione, lo Snapdragon 8 Gen 4 dovrebbe superare lo Snapdragon 8 Gen 3 nei test in single-core del 35% e nei test in multi-core del 30%.

Il processore sarà dotato di una GPU Adreno 830 e del modem FastConnect 7900 di Qualcomm con supporto al Wi-Fi 7 e al Bluetooth 5.4 e avrà la RAM LPDDR5X. Non mancherà un tocco di intelligenza artificiale: tra le feature è possibile notare la "Low-Power AI" (LPAI), la eNPU e il Qualcomm Sensing Hub (QSH), che saranno dedicati a migliorare le potenzialità della IA.

L'appuntamento annuale con la nuova punta di diamante dell'azienda statunitense sta per arrivare, ma quest'anno con una differenza. Se in passato Qualcomm era solita lanciare un solo processore che rappresentasse tutta la potenza e le potenzialità della tecnologia, nel 2024 vedremo ben due Snapdragon 8 Gen 4, cioè una variante standard denominata SM8750 e una variante performance denominata SM8750P.

La versione standard dovrebbe essere quella più comune e sarà disponibile sulla maggior parte degli smartphone: lo Xiaomi 15 dovrebbe essere il primo smartphone che verrà lanciato con questo processore; la versione performance, invece, dovrebbe essere un'esclusiva del futuro Samsung Galaxy S25 Ultra.

Tutto ciò al momento non è ufficiale, ma Qualcomm ha già annunciato che il nuovo processore verrà lanciato allo Snapdragon Summit, che si terrà dal 21 al 23 ottobre. Dopo questa data è pacifico pensare che inizieranno i lanci dei futuri top di gamma in Cina con Xiaomi in testa, seguita da OnePlus.