Qualcomm presenta Snapdragon G: le console portatili hanno un gran futuro

Qualcomm è da sempre al vertice nel settore della produzione di hardware per i dispositivi tecnologici, in particolare per smartphone e dispositivi mobili dedicati al gioco. E proprio in questo contesto ha appena presentato delle importanti novità.

Qualcomm ha infatti presentato ufficialmente la serie di processori Snapdragon G. Si tratta di nuovi processori dedicati al gaming mobile, un segmento che, a detta della stessa Qualcomm durante l'evento di presentazione, è sempre più in crescita sia in termini di utenti che in termini di introiti generati.

I nuovi prodotti presentati da Qualcomm sono tre, ognuno dei quali è dedicati a una tipologia diversa di dispositivi dedicati al gaming mobile. Quelli più performanti strizzano ovviamente l'occhio alle console portatili, una tipologia di prodotto che negli ultimi mesi sta vedendo una grande crescita. Andiamo quindi a vedere insieme tutte le novità presentate da Qualcomm: