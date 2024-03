Niente male i nuovi PC con chip ARM: eccoli alla prova con Baldur's Gate 3 e altri giochi

Qualcomm ha affermato che la maggior parte dei giochi Windows dovrebbe funzionare sui laptop ARM senza problemi: ecco in che misura

Qualcomm è pronta a prendere di petto Apple, e per dimostrarlo ha fatto provare a una serie di influencer del settore i suoi portatili con chip ARM Snapdragon X Elite per giocarci. Il risultato? Molto promettente: giochi come Elden Ring, Control e Baldur's Gate 3 sono giocabili a 30 fps a 1080p su prestazioni medie, anche con FSR 1.0 abilitato (sapete quali sono i migliori giochi per PC?).

Cos'è Snapdragon X Elite

Il lancio dei nuovi Mac con chip ARM proprietario ha sconvolto il mondo dei computer, e se da tempo Qualcomm prova a lanciare una soluzione anche per Windows, sembra che ora sia sulla buona strada. Dopo aver acquisito Nuvia, una società fondata proprio da ex ingegneri Apple, il gigante dei chip ha lanciato a ottobre 2023 Snapdragon X Elite, una nuova piattaforma che promette prestazioni superiori ai chip M2 della mela. Non solo, ma Qualcomm ha anche promesso un'emulazione superiore a quella dei chip della casa di Cupertino, per consentire di eseguire i programmi per chip x86/64 senza problemi. Ma il gaming? L'azienda la scorsa settimana ha promesso che funzioneranno bene, e ora ha mostrato a una serie di influencer quanto bene.

Il futuro di Windows on ARM è già qui

Qualcomm ha appena mostrato durante alcuni eventi chiamati eXperience Day tenutisi a Barcellona e San Diego una serie di demo a diversi "Snapdragon Insider" per mostrare come si comportano i suoi PC con chip Snapdragon X Elite nel gaming. I risultati sono molto promettenti, a giudicare dai video caricati dagli influencer. Ecco le prime impressioni. Secondo BooredAtWork, Elden Ring funziona a circa 30 fotogrammi al secondo, anche se mostra (video qui sotto) Baldur's Gate 3 funzionare a 21-24fps L'influencer ha provato anche Control e Redout 2 al MWC di Barcellona lo scorso febbraio, e mostra come Control passi da 26fps in uno scontro a fuoco a 30fps e 40fps in altre situazioni. BooredAtWork suggerisce anche che Baldur's Gate 3 può essere giocato con FSR 1.0 impostato su "Performance", che consente ai giochi di eseguire il rendering a partire da una risoluzione inferiore a 1080p.

JuanBagnell mostra frame rate da 25 a 30fps in Baldur's Gate 3 nel primo combattimento del gioco, anche se questo si svolge in un'area completamente chiusa e non all'aperto. Nell'ultima parte, il gioco richiede maggiori prestazioni, quindi lì i PC con il nuovo chip ARM potrebbero fare più fatica.

Anche @Jvtechtea mostra un video con Baldur's Gate 3, come vedete qui sotto, e sembra entusiasta, anche se con la dovuta prudenza.

E l'autonomia?