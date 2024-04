Qualcomm sta testando Snapdragon X Plus, il nuovo processore ARM per Windows

La presentazione del processore Snapdragon X Plus sarebbe vicina. Qualcomm, infatti, starebbe testando due modelli di questa serie: Snapdragon X Plus X1P46100 e X1P44100 (su due piattaforme con modem Snapdragon X65 5G). Dunque, è probabile che i processori Arm per Windows debutteranno durante il Computex di giugno.

Sulle specifiche tecniche, invece, non è stato rivelato ancora nulla. Quello che si sa è che la serie Snapdragon X Plus dovrebbe avere una CPU da 10 core contro i 12 che caratterizzano la serie premium di Snapdragon X Elite. Tra l'altro, gli Snapdragon X Plus potrebbero essere meno prestanti anche sul piano dell'unità per i calcoli AI e della GPU.

Considerando le indiscrezioni emerse in precedenza, potrebbero esserci quindi quattro modelli di Snapdragon X Elite e altrettanti di Snapdragon X Plus (ognuno di essi con frequenze e memoria diverse). Questa serie, poi, sarà animata dai nuovi core Oryon firmati da Nuvia che dovrebbero garantire un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza.