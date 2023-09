Lista degli iPhone compatibili con iOS 17

Al WWDC 2023 l'azienda di Cupertino ha svelato iOS 17, il nuovo aggiornamento per iPhone del 2023, e quest'oggi, durante il lancio di iPhone 15, sarà probabilmente annunciata anche la data di uscita di iOS 17.

Ma quali saranno gli iPhone supportati da iOS 17? Nonostante le novità di questo aggiornamento non siano poi tantissime, Apple ha lasciato indietro alcuni vecchi modelli, in particolar modo quelli antecedenti al 2018. Ad aver ricevuto iOS 16, e a non ricevere iOS 17, saranno infatti iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X.

Ecco invece la lista di tutti gli iPhone che saranno aggiornati a iOS 17:

Apple iPhone XS

Apple iPhone XS Max

Apple iPhone XR

Apple iPhone 11

Apple iPhone SE (2020)

Apple iPhone 12 mini

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone 13 mini

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone SE (2022)

Apple iPhone 14

Apple iPhone 14 Plus

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 14 Pro Max

Apple ancora una volta è l'azienda produttrice di smartphone che aggiorna più a lungo i suoi telefoni con nuove versioni software, in questo caso aggiornando anche iPhone XS, XS Max e XR, usciti cinque anni fa.