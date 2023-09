Il ritratto delle reti mobili italiane fatto da Altroconsumo ha nuovamente lo stesso vincitore: Vodafone. L'operatore rosso è infatti così solitario in testa alla classifica (36.392 punti) che sembra non temere confronti, ma è nelle posizioni inferiori che la battaglia si fa più aspra (vedi anche: come verificare la copertura per la rete mobile).

TIM (24.553 punti) è seconda, tallonata però così da vicino da Iliad (24.233 punti) che è praticamente un pari merito. Fanalino di coda, tra gli operatori principali, è Wind Tre (21.835 punti), che passa dalla seconda alla quarta posizione.