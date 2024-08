Microsoft annuncia che Recall arriverà in ottobre, almeno in fase di test. Ecco cosa cambierà

Sembra che la più grande novità dei PC Copilot+ , Recall , sia finalmente in dirittura d'arrivo. Dopo essere stata messa in pausa per problemi di sicurezza evidenziati all'annuncio dagli esperti di sicurezza, la funzione verrà lanciata in ottobre , ma solo in fase di test.

Cos'è Recall e perché è stato rinviato

Per chi non lo ricordasse, Recall è una nuova funzione esclusiva dei PC Copilot+ che consente di trovare le cose che avete fatto sul computer usando un linguaggio naturale.

Lo strumento funziona prendendo screenshot dello schermo e utilizzando l'intelligenza artificiale sul dispositivo (quella dei PC Copilot+, appunto) per analizzare e selezionare quel contenuto, che poi potete recuperare in modo semplice.

Sulla carta un'idea molto comoda, soprattutto per chi lavora e segue tanti progetti, ma anche un potenziale pericolo di sicurezza. E in effetti al lancio diversi esperti avevano rilevato come fosse un potenziale disastro per la sicurezza, in quanto i contenuti estratti dall'IA non erano crittografati e anche perché era abilitato per impostazione predefinita.

Per evitare problemi, la casa di Redmond aveva deciso quindi all'ultimo minuto di non lanciare la funzione, e molti scommettevano che l'avrebbe cancellata definitivamente. Invece adesso sappiamo che è stata migliorata e arriverà. Ecco come.