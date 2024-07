Quando l'IA diventa amica: presentato Friend, il dispositivo da portare sempre con voi

La tecnologia AI sta compiendo tanti passi in avanti, soprattutto negli ultimi tempi. In tal senso, è innovativo ciò che ha inventato il giovane sviluppatore Avi Schiffmann, che ha presentato un dispositivo IA che si pone l'obiettivo di fare compagnia alle persone: si chiama, appunto, Friend AI. Ha le dimensioni di un AirTag e può essere indossato, ad esempio, come un ciondolo qualsiasi di una collana. Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo "amico" AI.

Cosa farà Friend AI?

Il prodotto, che può essere già preordinato sul sito dedicato (anche dagli utenti europei), verrà spedito a gennaio 2025 al prezzo di 99 dollari (93,50 euro). Sarà in grado di conversare con gli utenti per tutta la giornata - grazie al modello AI Claude 3.5 di Anthropic AI - visto che sarà in grado di rilevare tutto ciò che farà l'utente. L'interazione tra dispositivo ed utente avverrà tramite un'IA nota come Emily, che provvederà ad inviare messaggi sullo smartphone (tramite l'app Friend). Ad esempio, se state guardando un film, il dispositivo a forma di ciondolo potrà effettuare un relativo commento. Per interagire col dispositivo, l'utente dovrà premerlo così da attivare il microfono integrato che, appunto, consentirà a Friend di "interpretare" ciò che sta accadendo nel mondo reale. In futuro, poi, potrebbe anche essere implementata una fotocamera.

L’obiettivo di Friend AI

Stando a quanto dichiarato dal giovane sviluppatore, Friend AI si pone l'obiettivo di diventare un amico in più: "É un amico, molto solidale, che avrà l'obiettivo di incoraggiare le tue idee" afferma Schiffmann, aggiungendo che "è anche super intelligente, un ottimo compagno per discutere. Ci puoi parlare anche di relazioni". Schiffmann, poi, a The Verge chiarisce che l'IA non dovrà sostituire le persone fisiche: "Friend AI non è l'unica persona con cui si dovrebbe parlare. Considerando però la teoria delle cinque persone con cui in media trascorriamo il nostro tempo, credo che l'IA possa essere una di queste". Friend AI, riepilogando, è un oggetto sferico che potrà essere indossato come il ciondolo di una collana oppure agganciato ad un vestito/accessorio qualsiasi. In questo momento è un prototipo, con l'obiettivo di spedire i primi 30.000 Friend AI entro il prossimo gennaio al prezzo di 99 dollari (senza alcun abbonamento).

