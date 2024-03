Quanto costa un robot umanoide di Tesla? Lo rivela Elon Musk

Inoltre, il CEO di Tesla ha dichiarato che Optimus in futuro rappresenterà la maggior parte del valore di Tesla e che tutti ne vorranno uno in casa per svolgere i compiti basilari e ripetitivi: quindi, possiamo immaginare che potrà svolgere tutti quegli incarichi di cura della casa (sappiamo che è già in grado di piegare dei vestiti), così da sgravare le persone da questi impegni.

Perciò, quanto costerà avere questo "maggiordomo"? Stando alla dichiarazione di Musk e considerando che le automobili di Tesla più economiche costano poco più di 40.000€, è lecito pensare che Optimus costerà circa 20.000€, ma non possiamo esserne sicuri al 100% perché Musk non ha dato dei riferimenti certi.

Tuttavia, dobbiamo considerare che nel post ha scritto: "penso", il che diminuisce il grado di attendibilità, visti i precedenti: nel 2022 aveva detto che "pensava" che la produzione del primo Optimus sarebbe iniziata nel 2023, cosa che non si è realizzata.