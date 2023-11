Il Black Friday del 2023 in Italia ha consolidato un trend già presente negli anni passati, ma che quest'anno si è ulteriormente "evoluto", superando l'idea tradizionale di un singolo giorno di sconti per trasformarsi in un intero periodo di promozioni e offerte speciali. Questa tendenza è il risultato di un cambiamento progressivo nel comportamento dei consumatori ma soprattutto nelle strategie dei rivenditori, che per tutto il mese di dicembre hanno continuamente rilanciato con "offerte Black Friday" che magari hanno solo confuso l'utente medio, che probabilmente si sarà chiesto più volte: ma quanto dura il Black Friday 2023?

Inizialmente infatti il Black Friday è nato negli Stati Uniti come il venerdì successivo al Ringraziamento, quello che segnava l'inizio ufficiale della stagione degli acquisti natalizi. Tecnicamente parlando insomma, il Black Friday è oggi, 24 novembre, ma "il clima" da Black Friday l'abbiamo respirato per tutto il mese, e andrà avanti fino a lunedì 27, ovvero il Cyber Monday.

Se vi foste avvicinati solo oggi a questa ricorrenza non preoccupatevi: la maggior parte delle offerte valide nelle scorse settimane è ancora presente e nuovi prodotti sono stati aggiunti. Questo non significa però che tutti gli sconti odierni continueranno a essere validi nei prossimi giorni: l'esaurimento delle scorte, o anche solo l'arrivo di nuove offerte, potrebbero rimescolare un po' le carte in tavola, quindi se trovaste qualcosa che vi interessa, al prezzo che volete, è meglio non aspettare oltre.

Noi abbiamo aggiornato le nostre selezioni di dispositivi tecnologici in sconto, e realizzato tanti altri articoli tematici, ma se voleste dare un'occhiata da soli all'ampia vetrina di Amazon potete farlo tramite il pulsante qui sotto.

