Google potrebbe davvero lanciare quattro Pixel 9?

Un tripudio di Pixel

Niente di nuovo dal punto di vista del design, se non ulteriori conferme sui leak precedenti, come è una conferma che la GrandeG potrebbe presentare tre Pixel 9: Pixel 9 , Pixel 9 Pro , Pixel 9 Pro XL .

Se anche su Amazon potete acquistare una cover per il nuovo Pixel 9, il produttore di custodie Thinborne ha superato sé stesso mettendo in catalogo tutti i prossimi dispositivi di Google.

Ovviamente è presto per trarre conclusioni, ed è probabile che Google non abbia ancora deciso il nome finale del dispositivo. In ogni caso, il design mostrato da Thinborne per il pieghevole si allinea con i leak degli ultimi tempi.

Ricordiamo che la prossima settimana Google terrà il suo evento I/O, quindi speriamo che vengano condivisi ulteriori dettagli.