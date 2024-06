Quest 3S potrebbe essere il visore economico di Meta

Il prossimo visore per la realtà virtuale di Meta, con ogni probabilità, si chiamerà Quest 3S. Un elenco di Quest Store, scovato da Upload VR, ha elencato proprio questo modello come dispositivo supportato, così come l'app Alo Moves XR e titoli in rampa di lancio come Miracle Pool e Rival Stars Horse Racing: VR Edition.

Il nuovo visore Quest 3S potrebbe rappresentare una versione più economica di Quest 3, che l'azienda ha lanciato nello scorso ottobre. Difatti, in un'immagine condivisa da ZGFTECH, sembrerebbe che il nuovo modello sia sprovvisto delle telecamere passthrough. Tuttavia, un'altra indiscrezione avrebbe smentito questo dettaglio, sostenendo che Quest 3S sarà equipaggiato con due sensori passthrough RGB da 4 MP.