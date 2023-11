Questa app per iPhone è praticamente un lettore RSS per i video di YouTube, e ora è anche più completa

L'app YouTube consente di segnarsi i video per guardarli in seguito, ma non ci sono molte opzioni disponibili per organizzarli. Ecco che entra in gioco Play, un'app complementare di terze parti che vi permette di creare la vostra videoteca di YouTube come se fosse un lettore RSS e persino di accedere ai video direttamente dalla schermata iniziale del vostro iPhone, iPad o Mac (a proposito, sapete come scaricare video da YouTube?).

Lanciata l'anno scorso da Marcos Tanaka (che forse alcuni conosceranno per MusicHarbor), l'app è stata ora aggiornata alla versione 2.0, che aggiunge una serie di novità, tra cui la richiestissima possibilità di seguire i canali e organizzarli in cartelle (leggi anche: come disattivare e cancellare la cronologia di YouTube).

Le principali novità di Play 2.0 sono il nuovo pulsante Channels (Canali), che consente non solo di aggiungere ed eliminare i propri canali preferiti, ma anche di gestire i video di questi canali.

Questo permette di avere a disposizione immediatamente i contenuti pubblicati dal proprio creatore preferito, oltre alla possibilità di salvare i video che si vogliono vedere ed eliminare il resto.

Dopo aver aggiunto alcuni canali, si vedranno infatti i loro video più recenti elencati cronologicamente nella cartella dei canali, e da qui si può scorrere verso sinistra per aggiungere un video alla lista salvata o verso destra per eliminarlo.