Ecco come variano le quote di mercato degli operatori mobili nelle città italiane

L'analisi, un aggiornamento del rapporto pubblicato ad agosto 2022 in cui si evidenziava come a livello europeo una migliore esperienza di rete porti a maggiori quote di mercato (il che potrebbe sembrare lapalissiano), prende in considerazione la situazione dei cinque maggiori operatori italiani, Fastweb, Iliad, TIM, Vodafone e WindTre in 21 città.

Quando si prende in esame un operatore di rete mobile , in genere si trovano dati sulle sue prestazioni e quote di mercato a livello nazionale, mentre per avere indicazioni a livello locale bisogna utilizzare app specifiche o le (poco informative) mappe fornite dai gestori stessi.

La procedura

Per ogni operatore, Opensignal ha definito la quota nazionale come la sua " Quota media " (Fair Share), e la differenza tra questa e le quote locali è stata tracciata in punti percentuali in un grafico, rivelando tre segmenti:

I risultati

Ma questo grafico è piuttosto complicato da comprendere a colpo d'occhio: Opensignal lo ha quindi suddiviso in due parti, andando a confrontare le prestazioni per Esperienza di gioco, Esperienza video, Velocità di download e upload, Esperienza e Disponibilità in base alla quota sotto o sopra la media. Il che potrebbe essere utile per mantenere o recuperare quote di mercato.

Sotto la quota media

Opensignal rileva come TIM ottenga la quota di utenti inferiore a Genova, con -7.5 punti percentuali rispetto alla media nazionale. Nondimeno, in questa città gli utenti hanno la migliore esperienza in quattro metriche su cinque, quindi TIM è particolarmente ben posizionata per migliorare la sua quota di mercato, rispetto per esempio a Verona dove ottiene -7.6 punti percentuali ma un'esperienza ottimale in sole due metriche.

Vodafone, invece, a Palermo ha una quota di utenti locali di 7,6 punti percentuali sotto la Quota media, ma in questa come in tutte le altre città in situazioni simili offre la migliore esperienza video, esperienza di gioco, esperienza di velocità di download ed esperienza di velocità di caricamento.

Quindi, conclude Opensignal, ci sono ampi margini di miglioramento per le quote di mercato.

Iliad, per concludere, ottiene a Palermo, Parma, Napoli e Taranto, tra 2,8 e 7,1 punti percentuali sotto la Quota media, ma allo stesso tempo ha un'esperienza utente leader in almeno due metriche su cinque in ogni città. Tra queste, la Disponibilità, che può essere sfruttata per campagne mirate o per valorizzare il rapporto qualità-prezzo.