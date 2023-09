Finalmente arrivano i quote su Threads

Le piattaforme social sono in continua evoluzione, nonostante siano passati ormai anni da quando si sono affermati a livello mondiale. E tra gli ultimi arrivati troviamo Threads, la piattaforma lanciata da Instagram pochi mesi fa.

E torniamo proprio a parlare di Threads, dopo aver scoperto quali sono le sue peculiarità e come si utilizza, perché è appena arrivata una novità che riguarda da vicino il suo utilizzo quotidiano.

Ora non si tratta di una novità che riguarda l'aspetto grafico, ma di una nuova funzionalità che accosta Threads ancora di più a X, il social che prima conoscevamo come Twitter e al quale Threads è chiaramente ispirato. Parliamo della possibilità di citare i post sul social.

Nello specifico, l'opzione per citare i post pubblicati su una piattaforma social è conosciuta come quote, ovvero con il nome internazionale. Ed è proprio il quote che arriva ufficialmente anche su Threads.