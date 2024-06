Rabbit R1 e Android, era questa l'accoppiata vincente?

Rabbit R1 è un dispositivo che sembrava fosse destinato a cambiare le sorti del settore mobile, ma che poi si è rivelato al di sotto delle aspettative. E allora la community ha iniziato a immaginare un Rabbit R1 con Android, concretizzando quella che sembra un'accoppiata vincente.

Rabbit R1 è arrivato sul mercato con un grande interesse da parte del grande pubblico, essenzialmente per le aspettative instillate dall'azienda che lo ha realizzato. Il suo debutto sul mercato non è stato sicuramente all'altezza di tali aspettative, con il dispositivo che è risultato incompleto e non in grado di rivoluzionare l'esperienza con i dispositivi mobili.