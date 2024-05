Rabbit R1 con Android a bordo rischia di perdere il suo fascino?

Rabbit R1 sembrava un dispositivo destinato a cambiare le sorti del settore mobile, arrivato con un nuovo approccio tutto basato sull'intelligenza artificiale e senza particolari fronzoli visivi. Peccato che poi le cose sono evolute diversamente. Nelle scorse settimane infatti abbiamo appreso come il software di Rabbit R1 sia sostanzialmente una versione modificata del AOSP. In altre parole, Rabbit R1 poteva essere semplicemente un'app, come mostrato da qualcuno che è riuscito a riprodurre l'intera esperienza con Rabbit R1 installando una semplice app su uno smartphone Android.

L'azienda stessa ha successivamente confermato la natura fortemente Android di Rabbit R1. E ora possiamo vedere lo stesso dispositivo con a bordo una custom ROM Android, a ulteriore riprova del suo stretto legame con il software del robottino verde. Gli utenti MarcelD505 e thel3l su X hanno infatti mostrato come siano riusciti a installare la LineageOS su Rabbit R1. Questo è stato possibile a partire da una Generic System Image della custom ROM. L'installazione sarà stata possibile in base alla compatibilità del kernel del dispositivo con Android. Ed effettivamente la LineageOS su Rabbit R1 funziona parzialmente. Come si vede nel video in basso, la ROM si avvia in qualche modo sul dispositivo, anche se alcuni aspetti non funzionano a dovere anche a causa delle limitazioni hardware di Rabbit R1.