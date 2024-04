Rabbit R1 è solo un'app Android (per ora)

Pochissimi giorni fa parlavamo di come Rabbit R1 sia la riprova che gli smartphone fossero insostituibili. E questo viene confermato, almeno per il momento, dalle ultime evidenze emerse online sulla natura software di Rabbit R1.

Per chi non lo conoscesse, Rabbit R1 è un dispositivo lanciato recentemente con grandi speranze. Non è uno smartphone, ma qualcosa che dovrebbe sostituire lo smartphone, o almeno farcelo usare pochissimo. Il tutto è alimentato dall'intelligenza artificiale, e il suo scopo consiste nel permettere l'interazione con qualsiasi app o servizio che useremmo su smartphone.

Dopo le prime prove emerse online però è parso subito chiaro che, almeno allo stato attuale, Rabbit R1 prevede poche funzionalità. Troppo poche per essere il sostitutivo di uno smartphone e inaugurare una nuova era per il settore mobile. Come se non bastasse, è appena trapelato online che Rabbit R1 sarebbe sostanzialmente un'app Android.