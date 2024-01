Rabbit R1 è uno strabiliante dispositivo IA che vuole diventare il vostro "Io" digitale

Altro aspetto interessante di Rabbit R1 è la possibilità di addestrarlo per completare delle attività, come ad esempio effettuare un determinato tipo di elaborazione fotografiche tramite una specifica app.

Si tratta quindi di un tramite tra noi e la tecnologia, in particolar modo tra noi e lo smartphone. Ma Rabbit R1 ha una particolare propensione per l'interazione con le app . Il modello di intelligenza artificiale che lo anima infatti è stato addestrato con l'interazione umana con le app.

Ma Rabbit R1 non è uno smartphone e non vuole esserlo , e allora cos'è? Il sistema operativo che lo anima può chiarirci le idee. Si chiama Rabbit OS e, a detta degli stessi creatori, si pone l'obiettivo di sostituire il più possibile l'utente umano nell'interazione con lo smartphone.

Quindi è abbastanza chiaro che Rabbit R1 con il suo Rabbit OS non hanno l'obiettivo di sostituire lo smartphone, quanto più quello di sostituire i nostri sforzi nell'interazione con gli smartphone. Rabbit R1 appare quindi come una super app che può interagire in autonomia con le classiche app, e che addirittura è disponibile a farsi insegnare come farlo dall'utente.

La ciliegina sulla torta per il prodotto è il suo design, sviluppato in collaborazione con Teenage Engineering, e i materiali sicuramente accattivanti. E vi è un altro aspetto che rende Rabbit R1 ancora più appetibile: il prezzo di lancio. Il dispositivo è infatti già disponibile al preordine al prezzo di 184 euro. L'azienda spedisce anche in Italia, ma fa sapere di aver già esaurito le prime 10.000 unità. Per maggiori dettagli fate riferimento al sito ufficiale.