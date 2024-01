Rabbit R1 atteso e desiderato: per vederlo in Italia dovrete avere pazienza

Rabbit R1 è un nome che è salito alla ribalta allo scorso CES 2024, un dispositivo originale e sicuramente particolare che vuole farci reinterpretare l'utilizzo degli smartphone con l'intelligenza artificiale. Rabbit R1 infatti è un dispositivo dotato di componenti caratteristici degli smartphone, come un (piccolo) display touch, fotocamera, ma che non è uno smartphone. Essenzialmente si tratta di un dispositivo che dovrebbe sostituire l'interazione umana con lo smartphone per mezzo dei comandi vocali e dell'intelligenza artificiale.

Rabbit R1 è stato accolto molto bene, soprattutto perché di dispositivi del genere non ne abbiamo mai visti, per il suo design accattivante e anche per il prezzo sicuramente competitivo. L'accoglienza è stata talmente buona che il dispositivo è stato preordinato già da 50.000 persone. L'azienda che l'ha creato ha infatti annunciato che il quinto lotto da 10.000 preordini è stato esaurito. Attualmente sullo store ufficiale è possibile preordinare Rabbit R1 con una spedizione prevista tra giugno e luglio 2024.