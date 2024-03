Rabbit R1 non poteva scegliere un periodo più azzeccato per il suo debutto

In tale evento coloro che hanno ricevuto conferma del preordine potranno ritirare il proprio Rabbit R1 direttamente al sito dell'evento. In parallelo, Rabbit ha fatto sapere che il primo lotto di Rabbit R1 prodotti per il mercato USA lascerà il sito di produzione il 31 marzo , proprio il giorno della Pasqua cattolica a sottolineare la (forse) voluta coincidenza.

Questo significa che entro il 24 aprile tutte le unità destinate ai primi utenti statunitensi che hanno effettuato il preordine dovrebbero essere consegnate. Ma soprattutto che Rabbit sta mantenendo le promesse anche in termini di tempistiche di produzione, cosa non scontata per un'azienda che sta debuttando ora nel mercato globale.

Infine, una nota positiva per i sostenitori di Rabbit R1: il dispositivo è stato venduto già 100.000 volte, sicuramente un traguardo consistente considerando che l'azienda ha appena debuttato. E un ottimo motivo in più per far salire le aspettative a chi, come noi, non vede l'ora che arrivi anche in Europa.