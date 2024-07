Benvenuto Rabbit R1: ecco il nostro unboxing

Come potete vedere dal video, Rabbit R1 arriva in una piccola scatola ben rifinita. All'interno c'è poco altro eccetto il dispositivo. Chiaramente la sua colorazione è l'arancione che abbiamo visto nelle tantissime immagini diffuse dopo la sua presentazione. Alla prima accensione ci ha chiesto la ricarica con la peculiare animazione con protagonista il coniglietto al quale siamo ormai abituati.

La realtà non ha, almeno in prima battuta, confermato tali aspettative. Rabbit R1 infatti sembra attualmente non completo in termini di potenzialità software, con il suo sistema operativo che si è rivelato una personalizzazione di Android, basato sul AOSP. Al punto che qualcuno è addirittura riuscito a far funzionare il software di Rabbit R1 su un qualsiasi smartphone Android, come se fosse una semplice app.

Ma il fascino di Rabbit R1 rimane, e vederlo spacchettato come nel nostro video sicuramente ci fa tornare la voglia di scoprirlo a fondo. Continuate a seguirci per gustarvi la recensione completa quando verrà pubblicata.