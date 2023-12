Rabona Mobile da gennaio 2024 sarà un operatore internazionale: ecco le eSIM globali Rabona Connect

Da ieri, 22 dicembre, l'operatore virtuale Rabona Mobile ha ufficializzato che dal 2 gennaio 2024 verranno lanciati servizi di comunicazione internazionali, a partire dall'offerta di eSIM e pacchetti di connessione globali sotto il brand "Rabona Connect".

Entrando nei particolari, le tariffe saranno le seguenti: Base 1 Giga per 7 giorni a 4 euro; Standard 3 Giga per 30 giorni a 9,50 euro; Premium 5 Giga per 30 giorni a 14 euro; Performance 10 Giga per 30 giorni a 23,50 euro; TOP Performance 20 Giga per 30 giorni a 32,50 euro.

Tuttavia, al di là di questa buona notizia, persistono i disservizi per gli utenti dell'operatore. Ad esempio, è stata gradualmente negata la possibilità di inviare messaggi di testo nonché di utilizzare la connessione dati ed effettuare chiamate. Tutto ciò è stato causato da un contenzioso tra Vodafone e Plintron: il primo è il fornitore di rete, il secondo invece è l'aggregatore dell'operatore virtuale. In attesa di una risoluzione del contenzioso, gli operatori possono utilizzare solo i seguenti servizi: le chiamate in entrata e gli SMS sempre in entrata.