Brutte notizie da Rabona Mobile: gli utenti possono ancora soltanto ricevere chiamate e SMS

Sono trascorsi circa due mesi da quando gli utenti di Rabona Mobile si sono ritrovati impossibilitati a chiamare con il proprio smartphone. In particolare, a seguito di un contenzioso finito al Tribunale di Milano, i clienti si sono ritrovati a poter soltanto ricevere chiamate e SMS. Nel frattempo, sul sito ufficiale non è stato pubblicato alcun avviso sulla vicenda, anzi è presente ancora la possibilità di acquistare una nuova SIM ricaricabile, con cui però non si potrà né chiamare né inviare SMS (e nemmeno navigare su internet).

Inoltre, secondo MondoMobileWeb, molti rivenditori specializzati di telefonia mobile avrebbero deciso di non vendere più le SIM dell'operatore virtuale. La vicenda, così come abbiamo accennato in precedenza, è stata innescata da un contenzioso sorto con il fornitore di rete ed il suo aggregatore, ovvero Vodafone e Plintron. Da qui, i disagi per gli utenti, parzialmente limitati dal pronunciamento del Tribunale dello scorso 4 luglio 2023: nell'occasione, infatti, non è stato effettuato il distacco totale dei servizi alle SIM Rabona, così come avrebbe minacciato Plintron.