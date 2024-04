Arriva la svolta per il contenzioso tra Rabona e Vodafone

Il contenzioso tra Vodafone e Rabona Mobile è arrivato ad una svolta. Difatti, Rabona ha trovato un accorto di transazione con Vodafone riguardo al contenzioso che ha causato vari disservizi ai clienti dell'operatore virtuale. In particolare, questa novità estinguerebbe ogni pretesa da entrambe le parti in causa.

Dunque, Rabona Mobile ha deciso di chiudere con la rete di Vodafone e sarebbe in attesa di un nuovo codice operatore, che verrà preceduto da un nuovo accordo per la copertura di rete. In tal senso, i possibili fornitori ancora non sono stati specificati. Per quanto riguarda i clienti rimasti, avranno 180 giorni di tempo per conservare il proprio numero e passare ad un altro operatore telefonico.