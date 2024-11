Raccogliere denaro per fare regali o altro diventa facilissimo con PayPal: la novità subito in Italia

La nuova funzione di PayPal strizza l'occhio ai tantissimi servizi e app che permettono di raccogliere soldi per uno scopo comune, come fare un regalo. Il vantaggio di averla integrata in PayPal non è da poco.

PayPal si conferma tra i servizi per la gestione del denaro online più popolari e utili. Nel corso del tempo abbiamo visto costanti aggiornamenti e nelle ultime ore è arrivata la nuova funzione per la raccolta di denaro con PayPal tra familiari e amici .

Come funziona la raccolta di denaro su PayPal

La novità appena introdotta su PayPal è di particolare interesse per coloro che già usano la piattaforma, e in particolare per coloro che spesso la sfruttano per organizzare raccolte di denaro tra familiari o amici per poi acquistare regali in comune.

Spesso ci siamo ritrovati a inviare o richiedere soldi su PayPal per acquistare regali di gruppo, come ad esempio i regali di compleanno per le feste di classe dei nostri figli.

Finora PayPal ha offerto la possibilità di richiedere o inviare denaro tra singoli utenti, rendendo la raccolta non semplicissima da gestire, soprattutto per chi si offre di raccogliere tutti i soldi.

La novità introdotta da PayPal semplifica proprio questo processo. Come vedete dalle immagini in basso, acquisite dal nostro account PayPal sul quale abbiamo già ricevuto la funzione, sarà possibile organizzare una raccolta di denaro tra familiari e amici per uno scopo comune, come appunto un regalo di compleanno di gruppo.

Tutti noi utenti potremo quindi creare una raccolta di denaro, assegnando un nome alla raccolta, una scadenza temporale (la raccolta non potrà durare più di 30 giorni), un obiettivo per la somma totale da raccogliere, e una descrizione per far capire meglio di cosa si tratta agli utenti ai quali verrà chiesto il denaro.

Una volta completata la creazione della raccolta, alla quale sarà possibile associare anche un'immagine di copertina, sarà possibile condividere la raccolta tramite link, oppure invitare direttamente alla raccolta specifici utenti PayPal.

Il link di condivisione potrà essere inviato tramite le principali piattaforme di messaggistica, come WhatsApp ad esempio. Se durante la creazione abbiamo inserito anche una quota da versare per ciascun utente, allora il servizio preleverà tale importo dai conti di coloro che sono stati invitati e che hanno accettato la partecipazione alla raccolta.

Per creare una raccolta di denaro tra amici e familiari dovrete seguire i seguenti passi:

Aprite l'app PayPal e accedete tramite il vostro account.

Accedete al menù laterale in alto a sinistra.

in alto a sinistra. Accedete alla sezione Raccogli fondi .

. Selezionate la seconda opzione, ovvero quella per raccogliere denaro tra familiari e amici.

A questo punto si avvierà la creazione della raccolta, inserendo tutte le informazioni che abbiamo descritto sopra. Prima di iniziare con la creazione potrebbe esservi chiesto di confermare il vostro profilo PayPal con le vostre informazioni personali, se non l'aveste già fatto.

con le vostre informazioni personali, se non l'aveste già fatto. Terminato l'inserimento delle informazioni utili per la creazione della raccolta potrete generare un'anteprima per vedere come apparirà per gli altri.

per vedere come apparirà per gli altri. Confermata la creazione della raccolta potrete condividerla con chi volete, anche tramite link.

La novità che abbiamo visto per PayPal è già arrivata anche in Italia quindi, proprio come noi, dovreste già essere in grado di utilizzarla.