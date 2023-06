Radio Capital non è più disponibile su Google Home

Ascoltare la radio su Google Home / Nest è molto semplice: basta chiederlo. Per quasi tutte le radio, ma non per tutte. Google infatti sfrutta TuneIn come servizio per le radio, ma alcune radio non sono presente in questa integrazione. Fra tutte la più famosa è sicuramente Radio Capital.

Già da tempo gli ascoltatori di Radio Capital che sfruttavano gli smart speaker Google come diffusori erano al corrente, perché avvisati da un messaggio vocale, che purtroppo questa integrazione sarebbe terminata. Questo perché Google dal 15 giugno 2023 ha dismesso le Conversational Actions, ovvero un sistema che permetteva agli sviluppatori di rispondere a dei comandi vocali, "entrando" prima virtualmente all'interno di un'app (il comando infatti era "fammi parlare con Radio Capital").

Le radio, come Radio Capital, che sfruttavano questa tecnologia invece di TuneIn sono quindi rimaste tagliate fuori. Ad oggi non sappiamo se ci sono piani per l'integrazione in modo diverso.

Le App Actions di Google che prendono il posto delle Conversational Actions infatti non sono pensate per questo tipo di interazione.