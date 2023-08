Raggruppare ogni chatbot basato su IA in un unico posto: la nuova app desktop di Poe ''per domarli'' tutti

Il recente incremento vertiginoso di applicativi e servizi chat basati sull'IA, con le conseguenti discussioni, ci porta a considerare il 2023 come ''l'anno dell'' Intelligenza Artificiale''. In questo contesto sta continuando a farsi strada Poe: la piattaforma creata da Quora con lo scopo di permettere l'accesso e l'interazione con i principali chatbot basati su intelligenza artificiale (come ChatGPT) direttamente da un unico punto.

Poe, nata come applicazione mobile, si è appena aggiornata con una serie di novità tra cui: la possibilità di avere più conversazioni simultanee con lo stesso bot IA, l'accesso al modello Llama 2 di Meta ed un'applicazione per Mac. Inoltre, stando a quanto riportato da una mail inviata recentemente agli utenti, Poe starebbe pianificando un piano aziendale in modo da far gestire alle compagnie stesse la piattaforma per i propri dipendenti. Poe sembra voler avere l'ambizione di diventare il browser web per i chatbot IA, l'unico posto dove poter trovare quelli attualmente disponibili e tutti gli altri che probabilmente continueranno ad arrivare.