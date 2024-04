Novità importanti per Sky Go: arrivano anche TV8 e Cielo

Arrivano delle interessanti novità per tutti gli abbonati a Sky (ecco la guida per vedere Sky gratis ), il noto servizio di trasmissione dei contenuti televisivi a pagamento, che usano l'app Sky Go . Si tratta dei nuovi canali generalisti per l'app degli abbonati.

In altre parole, lo scorso gennaio nell'app Sky Go sono arrivati tutti i canali che troveremmo sul classico telecomando della TV. Questi arrivano, attraverso l'app Sky Go appunto, su PC, smartphone e tablet per tutti gli abbonati Sky.

I nuovi contenuti annunciati per l'app Sky Go si uniscono agli oltre 50 canali dell'offerta Sky. Sarà possibile accedervi attraverso la sezione Home o dalla sezione dedicata ai Canali TV di Sky Go.

La novità appena annunciata da Sky dovrebbe essere già disponibile per tutti gli abbonati Sky che hanno accesso all'app Sky Go. Dovreste quindi potervi accedere direttamente dal vostro dispositivo.