Raspberry Pi 5 è ufficiale: ha sempre il suo fascino

Raspberry Pi 5: Caratteristiche Tecniche

Processore : Arm Cortex-A76 quad-core a 64 bit Broadcom BCM2712 da 2,4 GHz, con estensioni di crittografia, cache L2 per core da 512 KB e cache L3 condivisa da 2 MB

: Arm Cortex-A76 quad-core a 64 bit Broadcom BCM2712 da 2,4 GHz, con estensioni di crittografia, cache L2 per core da 512 KB e cache L3 condivisa da 2 MB GPU : VideoCore VII, che supporta OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2

: VideoCore VII, che supporta OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2 Video : Doppia uscita display HDMI 4Kp60 con supporto HDR

: Doppia uscita display HDMI 4Kp60 con supporto HDR Codec : 4Kp60 HEVC

: 4Kp60 HEVC RAM : SDRAM LPDDR4X-4267 (SKU da 4 GB e 8 GB disponibili al momento del lancio)

: SDRAM LPDDR4X-4267 (SKU da 4 GB e 8 GB disponibili al momento del lancio) Reti : Wi-Fi 802.11ac dual-band

: Wi-Fi 802.11ac dual-band Connettività : Bluetooth 5.0/Bluetooth a basso consumo energetico (BLE)

: Bluetooth 5.0/Bluetooth a basso consumo energetico (BLE) Memoria esterna : Slot per scheda microSD, con supporto per la modalità SDR104 ad alta velocità

: Slot per scheda microSD, con supporto per la modalità SDR104 ad alta velocità Porte : 2 porte USB 3.0, che supportano il funzionamento simultaneo a 5 Gbps, 2 porte USB 2.0

: 2 porte USB 3.0, che supportano il funzionamento simultaneo a 5 Gbps, 2 porte USB 2.0 Interfaccia internet : Gigabit Ethernet, con supporto PoE+ (richiede HAT PoE+ separato)

: Gigabit Ethernet, con supporto PoE+ (richiede HAT PoE+ separato) Fotocamera : Ricetrasmettitori fotocamera/display MIPI 2 × 4 corsie

: Ricetrasmettitori fotocamera/display MIPI 2 × 4 corsie Storage interno : Interfaccia PCIe 2.0 x1 per periferiche veloci (richiede HAT M.2 separato o altro adattatore)

: Interfaccia PCIe 2.0 x1 per periferiche veloci (richiede HAT M.2 separato o altro adattatore) Alimentazione : CC 5 V/5 A tramite USB-C, con supporto Power Delivery

: CC 5 V/5 A tramite USB-C, con supporto Power Delivery Raspberry Pi standard 40-pin header

Altro : Orologio in tempo reale (RTC), alimentato da batteria esterna

: Orologio in tempo reale (RTC), alimentato da batteria esterna Pulsante di accensione

Insomma, rispetto alla generazione precedente questa Raspberry Pi 5 propone diverse novità interessanti.

Troviamo un grosso passo in avanti per il processore e la GPU, così come troviamo il primissimo componente realizzato dalla Raspberry Pi Foundation, il quale corrisponde al Southbridge RP1. Si tratta di un componente della scheda madre che si occupa della comunicazione con le periferiche. Proprio questo componente dovrebbe migliorare in maniera rilevante la gestione delle periferiche.