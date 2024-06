I Ray-Ban Meta si aggiornano: importanti novità per video e musica

Sono i primi veri occhiali smart che ci hanno convinto davvero, come potrete vedere nella nostra recensione a gennaio di quest'anno e nel nostro video approfondimento di un paio di settimane fa, realizzato dopo averli usati a lungo. Stiamo parlando dei Ray-Ban Meta, che non sono solo un ottimo dispositivo, ma continuano a migliorare aggiornamento dopo aggiornamento, sia per quanto riguarda la qualità di video e foto, che per l'implementazione di nuove funzioni, come l'ottima Meta AI. Ora gli occhiali hanno ricevuto un altro aggiornamento, che farà la felicità di chi li usa per creare video o vuole ascoltarci la musica.

Le novità dell'aggiornamento

L'ultimo aggiornamento, il cui rilascio è iniziato poche ore fa come riportato sul thread Reddit r/RayBanStories, porta il software alla versione 6.0 e include una serie di nuove funzioni. Tra queste, la possibilità di registrare video lunghi fino a 3 minuti e il supporto alle app Amazon Music (solo su iOS) e Calm, un'app per la mindfulness. Per quanto riguarda la possibilità di registrare video più lunghi, basta aggiornare gli occhiali e andare nell'app Meta View. Successivamente, toccate la voce Impostazioni, selezionate Fotocamera e toccate Durata video. Qui vedrete la nuova opzione 3 minuti (in precedenza era possibile registrare video solo fino a 60 secondi).

Tenete presente che una registrazione di 3 minuti farà calare la batteria più velocemente, come indicato dall'avviso in basso dopo aver selezionato l'opzione. Come abbiamo riportato nella nostra recensione, i Ray-Ban Meta sono ottimi per ascoltare musica o podcast, e ora supportano anche l'app Amazon Music (per il momento solo su iOS), e l'app Calm per le vostre sessioni di meditazione. Per usarle, aprite l'app Meta View e cercate nella schermata iniziale delle impostazioni le app Amazon Music e Calm, poi selezionatele. Un'altra novità riguarda la possibilità di richiedere la conferma prima di chiamare, inviare messaggi o condividere gli occhiali. Per usare la funzione, avviate l'app Meta View, toccate Impostazioni e selezionate Privacy degli occhiali. Ora cercate la voce Auto-lock contacts. Qui sotto trovate le note di rilascio complete:

Nuove funzioni: Cattura video più lunghi : ora si può una lunghezza video massima fino a 3 minuti.

: ora si può una lunghezza video massima fino a 3 minuti. Amazon Music e Calm : ora si può configurare Amazon Music (solo iOS) e Calm con gli occhiali.

: ora si può configurare Amazon Music (solo iOS) e Calm con gli occhiali. Proteggi i tuoi contatti: ora si può richiedere una conferma prima di chiamare, inviare messaggi o condividere dagli occhiali Miglioramenti Correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni L'aggiornamento è di 122,8 MB e dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti. Su Reddit c'è una segnalazione di un utente che subito dopo l'aggiornamento non vedeva le nuove funzioni. A quanto pare, è stato necessario attendere perché poco dopo ha affermato che erano apparse. Vi avvertiamo in modo che non vi spaventiate, nel caso debba capitare anche a voi.