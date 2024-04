Con i Ray-Ban Meta si può usare Apple Music senza toccare lo smartphone

Buona notizia per i possessori degli occhiali smart Ray-Ban Meta. Difatti, è stata implementata l'integrazione con Apple Music tramite l'ultimo aggiornamento di Meta. Ovviamente già era possibile riprodurre una canzone tramite la piattaforma di Apple, tuttavia occorreva aprire l'app Musica sul proprio iPhone e lanciare il brano da ascoltare tramite gli altoparlanti integrati degli occhiali.

Grazie all'ultimo aggiornamento, invece, gli utenti potranno direttamente collegare il loro account di Apple Music ai propri Ray-Ban Meta. L'update in questione è disponibile sia per gli occhiali che per l'app Meta View, che appunto permette di abbinare e gestire il dispositivo smart. Dunque, la naturale conseguenza è che sarà possibile controllare Apple Music senza nemmeno toccare lo smartphone.

Ad esempio, tramite il comando vocale "Hey Meta", sarà possibile chiedere all'assistente vocale di riprodurre una canzone, una playlist, un album, una stazione o anche la collezione di un artista. Inoltre, è stato implementato anche un nuovo comando vocale che permetterà di chiedere agli occhiali il nome della canzone in riproduzione.

Tra l'altro, Meta ha chiarito che l'accesso ad Apple Music viene effettuato attraverso l'API ufficiale e che le credenziali non vengono condivise con terze parti.