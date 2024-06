I Ray-Ban Meta si aggiornano: la fantasia dei vostri video può triplicare

Dopo averli conosciuti in maniera approfondita con la nostra recensione completa , torniamo a parlare di Ray-Ban Meta perché è appena arrivato un nuovo aggiornamento software.

Dopo anni di rumor e di prototipi più o meno pronti per il mercato consumer, finalmente abbiamo visto l'arrivo concreto degli occhiali smart . E questo è avvenuto con i Ray-Ban Meta .

Trattandosi di occhiali smart, i Ray-Ban Meta hanno ovviamente un software compatibile con gli aggiornamenti. Il nuovo update fa riferimento alla versione 6.0 del firmware. La novità principale riguarda essenzialmente la possibilità di registrare video con gli occhiali smart di Ray-Ban e Meta.

L'aggiornamento infatti introduce la possibilità di registrare video che hanno la durata massima di 3 minuti. Si tratta di un miglioramento consistente, visto che con la versione precedente del firmware era possibile registrare video della durata massima di 1 minuto.

Oltre a questa novità rilevante, arriva anche il supporto ufficiale all'app Amazon Music. Grazie a questo, sarà possibile avviare la riproduzione dei brani sulla piattaforma di streaming musicale di Amazon tramite la pressione prolungata sull'asta degli occhiali.

La stessa operazione può essere effettuata anche tramite i comandi vocali.

Il nuovo update per i Ray-Ban Meta introduce anche il supporto all'app Calm. Si tratta di un'app che offre la possibilità di accedere a sessioni guidate di meditazione.

Le novità che abbiamo appena descritto sono in fase di distribuzione automatica a livello globale tramite l'aggiornamento dell'app iOS accoppiata agli occhiali smart. Per gli utenti Android l'aggiornamento non sarebbe stato ancora rilasciato, ma ci aspettiamo che arriverà a breve.