Ecco i nuovi Ray-Ban Meta: IA e streaming in diretta per una nuova rinascita

Sono passati poco più di due anni dall'annuncio da parte di Facebook dei Ray-Ban Stories, occhiali smart ma stilosi, e in grado di registrare video o foto da condividere senza soluzione di continuità sulla sua app social più popolare (sapete come eliminare amici da Facebook?). Ora, nonostante il tiepido successo di mercato, Meta ci riprova con un progetto nuovo, cancellando il logo Stories e migliorando tutte le caratteristiche principali, oltre ad aggiungere - ovviamente - funzionalità IA. Ecco i nuovi Ray-Ban Meta, la nuova collezione di occhiali smart ora disponibili in preordine allo stesso prezzo di partenza della precedente generazione, 329 euro.

Caratteristiche tecniche

Abbiamo detto che i nuovi Ray-Ban Meta sono stati progettati interamente da zero, ma cosa cambia? Meta afferma di aver ascoltato il feedback degli utenti e di aver migliorato aree come la qualità di foto e video, oltre al comfort, mantenendo le caratteristiche principali del prodotto, come design, l'utlizzo a mani libere e l'audio open-ear. La star dello show è la nuova fotocamera ultragrandangolare da 12 MP in grado di produrre foto e video a 1080p fino a 60 secondi di migliore qualità, ma anche l'audio ha subito profonde modifiche. I nuovi altoparlanti sono infatti stati progettati su misura e offrono bassi più estesi, volume massimo più alto (fino al 50%) e audio direzionale migliorato che ne riduce la dispersione e migliora le chiamate, la musica e i podcast, anche in ambienti rumorosi o ventosi.

E i cinque microfoni supportano la registrazione audio immersiva, consentendo di catturare i suoni esattamente come li avete percepiti in origine, sia di fronte che dai lati, dal retro e persino dall'alto. Cuore degli occhiali è la nuovissima piattaforma Qualcomm Snapdragon AR1 Gen1, che consente un'elaborazione di foto e video di qualità superiore e un calcolo ancora più veloce. Inoltre, gli occhiali sono dotati di una custodia di ricarica con un nuovo design, che offre fino a otto ricariche aggiuntive (per un totale di 36 ore di utilizzo). I nuovi Ray-Ban Meta sono inoltre più leggeri, offrono un maggiore comfort e sono ora resistenti all'acqua (IPX4), quindi sono al sicuro anche se vengono raggiunti da leggeri schizzi d'acqua. Anche il touchpad è stato rivisto, e ora risponde ai comandi più rapidamente e in modo più affidabile, mentre un nuovo sensore consente di mettere automaticamente in pausa la musica quando togliete gli occhiali, mentre vanno automaticamente in modalità risparmio energetico quando non vengono utilizzati per un periodo di tempo prolungato. Tutto questo ha consentito di creare un dispositivo molto più semplice da usare e potrete condividere direttamente le foto con amici e familiari usando il semplice comando vocale: "Invia una foto".

Inoltre il nuovo strumento di Streaming in diretta è stato introdotto ascoltando il feedback dei creator, che chiedevano più strumenti per catturare e condividere contenuti con la loro community in modo ancora più personale: ora si potrà trasmettere in diretta facilmente e condividere la propria prospettiva dagli occhiali direttamente su Instagram o Facebook. I creator potranno persino vedere i commenti nell'anteprima o sentirli ad alta voce per interagire con la community. Meta ha poi integrato strumenti AI, che attraverso la hotword "Hey Meta" consentono di ottenere informazioni e controllare gli occhiali semplicemente usando la voce. Questa funzione è disponibile solo negli Stati Uniti al momento del lancio. E per garantire la privacy, non solo l'app complementare Meta View offre un facile accesso alle impostazioni per scegliere se condividere i dati aggiuntivi con Meta, ma il LED esterno è ora più grande e visibile, così le persone sapranno quando qualcuno sta scattando foto o video o trasmettendo in diretta dagli occhiali.

Infine Ray-Ban Meta sono compatibili con lenti graduate, che possono essere ordinate o aggiunte dal proprio oculista o rivenditore Ray-Ban Meta.

Prezzo e disponibilità