Il tuttofare Raycast non sarà più un'esclusiva Mac: in arrivo su Windows e iOS

Dunque, sembra proprio che presto Raycast non sarà più un'esclusiva per Mac . Gli utenti Windows saranno sicuramente contenti di questa novità, soprattutto se consideriamo le potenzialità di Raycast .

Chi ha in casa un Mac (ecco quali sono i migliori Mac e MacBook del momento se volete saperne di più) probabilmente conoscerà Raycast . Si tratta di un'app per Mac molto interessante e dalle enormi potenzialità. La notizia delle ultime ore è che presto Raycast arriverà su Windows e addirittura iOS .

Cosa può fare Raycast e perché vi piacerà

Nelle ultime ore sul blog ufficiale di Raycast è stato annunciato che l'app è in fase di sviluppo anche per ambiente Windows, e che l'azienda che la gestisce è intenzionata a svilupparne una versione per iOS.

Ma andiamo a vedere perché è così interessante Raycast e perché probabilmente ci piacerà una volta che arriverà sui nostri PC Windows.

Raycast può essere descritta come un launcher dalle funzionalità avanzate, il quale si integra in maniera abbastanza profonda in ambiente macOS.

Vediamo quali sono le funzionalità principali che attualmente sono disponibili su Mac:

L'app è grado di cercare e avviare rapidamente applicazioni, file, cartelle e altro ancora attraverso la sua interfaccia di ricerca dedicata.

applicazioni, file, cartelle e altro ancora attraverso la sua interfaccia di ricerca dedicata. Supporto a scorciatoie da tastiera per lanciare app specifiche o effettuare operazioni specifiche, come l'avvio della ricerca su PC.

per lanciare app specifiche o effettuare operazioni specifiche, come l'avvio della ricerca su PC. Supporto a funzioni rapide , come la visualizzazione di anteprime, apertura di percorsi specifici e non solo.

, come la visualizzazione di anteprime, apertura di percorsi specifici e non solo. Raycast permette anche di gestire le finestre aperte su macOS, con la possibilità di spostarle, ridimensionarle, sovrapporle in maniera personalizzata.

su macOS, con la possibilità di spostarle, ridimensionarle, sovrapporle in maniera personalizzata. Con l'app è possibile creare dei layout predefiniti di finestre disposte in un certo modo, in una maniera simile a come potrebbe fare Windows con le finestre desktop personalizzate.

di finestre disposte in un certo modo, in una maniera simile a come potrebbe fare Windows con le finestre desktop personalizzate. L'app supporta scorciatoie personalizzabili per la navigazione tra le varie finestre aperte.

per la navigazione tra le varie finestre aperte. Raycast supporta la gestione personalizzata di testi , in modo che siano facilmente trasportabili tra le varie finestre. Immaginiamo questa funzionalità come gli Appunti di Windows in una forma avanzata. Questa include anche una cronologia, collegamento diretto con Calcolatrice e strumenti di conversione per unità di misura.

, in modo che siano facilmente trasportabili tra le varie finestre. Immaginiamo questa funzionalità come gli Appunti di Windows in una forma avanzata. Questa include anche una cronologia, collegamento diretto con Calcolatrice e strumenti di conversione per unità di misura. Tra gli aspetti più interessanti troviamo l'integrazione con vari servizi e applicazioni, come Google Calendar, Todoist, GitHub e molti altri, consentendo di accedere alle informazioni ed eseguire azioni direttamente dall'interfaccia di Raycast.

Ma non finisce qui, perché Raycast propone delle funzionalità avanzate, anche per sviluppatori: