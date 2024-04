Razer potrebbe seriamente aver fatto il miglior controller al mondo: funziona con qualsiasi cosa, vibra tutto, si allunga e si illumina

Con Razer Kishi Ultra, non stiamo solo elevando il mobile gaming, lo stiamo trasformando. Abbiamo trasferito l'essenza del gioco su console in un fattore di forma compatibile con più dispositivi che mai, assicurando che l'esperienza di gioco definitiva sia sempre a portata di mano.

Cos'ha di speciale Razer Kishi Ultra

Kishi Ultra è un controller estendibile per dispositivi mobili. Detta così suona estremamente banale. Ce ne sono già stati altri in passato, nessuno di essi ha veramente fatto breccia.

Razer è quindi ripartita da capo, in un certo senso, con un'idea chiara in mente: zero compromessi. Kishi Ultra non è un controller miniaturizzato, o che sacrifica qualcosa in nome della sua portabilità. L'esperienza di gioco deve essere quella dei gamepad per PC / console, in particolare grazie ai seguenti elementi.

Impugnatura a grandezza naturale

Pad direzionale a 8 direzioni

a 8 direzioni Trigger analogici di dimensioni pari ai controller per console

di dimensioni pari ai controller per console Stick di dimensioni standard con anelli antifrizione e superficie TPSiV di grado medico

con anelli antifrizione e superficie TPSiV di grado medico Pulsanti ABXY , pulsanti multifunzione L4/R4 programmabili

, pulsanti multifunzione L4/R4 programmabili Razer Sensa HD Haptics: ogni impugnatura ha la sua bobina aptica ad alta definizione, che gli sviluppatori possono andare a pilotare tramite un SDK dedicato, per esperienze di gioco uniche

Il suo particolare design inoltre non richiede la rimozione della maggior parte delle custodie per smartphone, che potete lasciare tranquillamente montate anche mentre giocate.

E come già accennato, Kishi Ultra può essere collegato direttamente via USB-C a bassa latenza a qualsiasi PC compatibile, con pieno supporto alle vibrazioni aptiche e con audio pass through via jack da 3,5 mm.