Razer presenta Kishi V2 Pro e Razer Edge (Wi-Fi) in Europa: il gaming a un nuovo livello

E per Stati Uniti e Canada, un'esclusiva Kishi V2 Xbox Edition

Grazie a smartphone sempre più potenti, il gaming in mobilità sta diventando sempre più soddisfacente, ma le console portatili stanno comunque occupando una nicchia di mercato molto interessante. Razer ha infiammato il settore l'anno scorso con Razer Edge, un dispositivo portatile per il gaming su Android che arriva finalmente in Italia insieme al controller Kishi V2 Pro venduto separatamente. Andiamo a scoprirli, oltre ad accennare ai controller Kishi V2 Xbox Edition, purtroppo riservati al mercato nordamericano.

Kishi V2 Pro

Caratteristiche tecniche Kishi V2 Pro è il controller inizialmente venduto in esclusiva in bundle con Razer Edge, ma ora sarà commercializzato separatamente e reso disponibile per tutti gli appassionati con smartphone Android. Connettività: USB Type-C

USB Type-C Ricarica: pass-through

pass-through Clickable Thumbstick

Pulsanti multifunzione : 2

: 2 Requisiti di sistema : Android 10 o superiore

: Android 10 o superiore Dimensioni: 92,2 mm x 180,7 mm x 33,9 mm

92,2 mm x 180,7 mm x 33,9 mm Peso: 138 g

Il controller universale per il gaming mobile di nuova generazione consente di giocare ai più importanti titoli AAA sullo smartphone con la stessa esperienza di una console. Dotato di tasti micro-switch, grilletti analogici e pulsanti multifunzione programmabili, Kishi V2 Pro è in grado di far percepire ogni azione di gioco attraverso vibrazioni aptiche realistiche per giochi di livello console compatibili con HyperSense Haptics. Il dispositivo offre una adattabilità universale con ponte estensibile e la possibilità di giocare sia su PC che console in streaming, offrendo al contempo prestazioni al top con gameplay a bassissima latenza, ricarica passthrough e audio da 3,5 mm.

Inoltre, accoppiato con l'app Razer Nexus 3.0, disponibile gratuitamente per Android e iPhone, l'esperienza gaming è ai massimi livelli grazie alla possibilità di utilizzare il controller anche per giochi solo touchscreen tramite la modalità Virtual Control. L'app inoltre consente di scoprire molto più facilmente i giochi grazie a elenchi costantemente aggiornati, categorie accurate e trailer in riproduzione automatica.

Disponibilità e prezzo Razer Kishi V2 Pro per Android è disponibile su Razer.com e presso rivenditori autorizzati al prezzo di 149.99€.

Razer Edge in Europa

Caratteristiche tecniche Display : 6,8" full HD+ (2400x1080) AMOLED 144Hz

: 6,8" full HD+ (2400x1080) AMOLED 144Hz Processore : Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1

: Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 RAM : 8GB LPPDR5

: 8GB LPPDR5 Storage interno : 128GB UFS 3.1, espandibile fino a 2TB con microSD

: 128GB UFS 3.1, espandibile fino a 2TB con microSD Connettività : WiFi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C

: WiFi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C Audio : speaker a due vie, 2x microfoni digitali, THX Spatial Audio

: speaker a due vie, 2x microfoni digitali, THX Spatial Audio Fotocamera anteriore : 5 megapixel, 1080p @60fps

: 5 megapixel, 1080p @60fps Dimensioni : 260 x 85 x 11 mm

: 260 x 85 x 11 mm Peso : 264 grammi (401 grammi con controller)

: 264 grammi (401 grammi con controller) Controller : USB-C, 2 stick analogici, 8 pulsanti,1 D-pad, 2 trigger, 2 bumper, 2 pulsanti programmabili, Razer HyperSense haptics

: USB-C, 2 stick analogici, 8 pulsanti,1 D-pad, 2 trigger, 2 bumper, 2 pulsanti programmabili, Razer HyperSense haptics Batteria : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Accessori inclusi: Razer Kishi V2 Pro (+ Razer Hammerhead True Wireless (2021) con versione Founders Edition) Razer Edge, basato sulla piattaforma di gioco Snapdragon G3x Gen 1 e dotato di un display AMOLED da 6,8" con refresh rate a 144Hz, arriva in Italia, permettendo ai fan di immergersi in un mondo di titoli AAA in ogni luogo e momento. Purtroppo da noi arriva solo la versione Wi-Fi. Disponibilità e prezzi Razer Edge è ora disponibile in Italia a 499.99€ (negli Stati Uniti la versione Wi-Fi costa 399,99 dollari) su Razer.com e presso rivenditori autorizzati.

Razer Kishi V2 Xbox Edition line