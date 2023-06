Razer fa concorrenza a dBrand con le sue skin

Nel mercato delle personalizzazioni estetiche, in particolar modo per le skin, l'azienda più rilevante negli ultimi anni a livello mondiale è stata l'americana Dbrand. Sembra però che tale ''monopolio'' potrebbe venir messo in discussione dall'arrivo in questo mercato di un altro competitor importante. Infatti è notizia recente del rilascio da parte di Razer di una nuova linea di pellicole protettive, denominata Razer Skins, compatibili con alcuni prodotti nel catalogo dell'azienda ed altri di terze parti.

Razer dichiara che le sue pellicole sono fatte da vinile fuso 3M™, materiale impermeabile che permette di garantire una durabilità stimata tra i 5 e i 7 anni senza rilasciare residui dopo la rimozione.

Sul sito è presente il catalogo completo dei primi dispositivi al momento compatibili. Troviamo infatti disponibilità per la linea proprietaria di laptop Razer Blade e per i MacBook di casa Apple. Sono presenti skin per tutte le console di ultima generazione, quali Xbox Series X, Xbox Series S e le due versioni di PlayStation 5 con lettore di dischi e senza.

L'assenza di Nintendo Switch è solo momentanea in quanto le pellicole saranno disponibili in futuro. Razer non ha tralasciato il mercato degli handheld rendendo disponibile le skin sia per i suoi dispositivi Razer Edge e Razer Kishi V2 ma anche per la console Steam Deck di Valve. Non ci sono però attualmente informazioni in merito alla disponibilità futura di skin per la ROG Ally di ASUS.

Per il momento è possibile acquistare il prodotto direttamente dal sito di Razer dagli Stati Uniti e dal Canada, ma l'azienda comunica che più avanti durante l'anno sarà possibile effettuare ordini anche da alcune zone di Asia ed Europa.