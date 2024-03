Due nuovi microfoni USB si sono appena affacciati sul mercato, entrambi a marchio Razer. Stiamo parlando di due modelli stilosi come Razer Seiren V3 Chroma e il piccolo Razer Seiren V3 Mini, versioni aggiornate di prodotti che abbiamo già visto e apprezzato negli anni scorsi. In questo articolo trovate tutte le informazioni sulle caratteristiche tecniche principali, le funzionalità particolari, ma anche e soprattutto su prezzi di listino e disponibilità per l'acquisto.

Razer Seiren V3 Chroma

Il più avanzato tra i due modelli appena lanciati è Razer Seiren V3 Chroma, che si fa subito notare a colpo d'occhio per l'utilizzo della tecnologia Chroma RGB: la parte superiore della scocca è completamente ricoperta da LED RGB e appare molto luminosa. Non fatevi ingannare dall'aspetto, però, perché questo è un microfono USB di qualità: ha una frequenza di campionamento di 96 kHz, un bitrate massimo fino a 24 bit e una sensibilità di -34 dB (1 V / Pa a 1 kHz). All'interno c'è una capsula a condensatore da 16 mm, regolata con un pattern a super-cardioide che ha un raggio d'ingresso molto stretto. Si tratta, dunque, di un microfono pensato per essere utilizzato da una singola persona e per ridurre al meglio il rumore di fondo. Sulla parte superiore è presente un pulsante multifunzione, che permette di silenziare il microfono con un tocco, ma anche cambiare gli effetti d'illuminazione, attivare la regolazione del gain e altro ancora. Per le regolazioni del gain si utilizza la piccola manopola sulla parte frontale in basso. Viste le sue caratteristiche così peculiari e l'aspetto molto appariscente, questo modello è ideale per streamer, gamer e content creator, che vogliono non solo un audio di qualità ma anche un bel dispositivo da mostrare in video.

Razer Seiren V3 Mini

Razer Seiren V3 Mini è il più piccolo dei microfoni della gamma Razer, un vero campione di compattezza. Le specifiche sono simili al Chroma, ma le dimensioni sono completamente diverse, visto che questo modello Mini è grande la metà. Ha una capsula a condensatore da 14 mm con un pattern super-cardioide, leggermente più piccola del Chroma, con una frequenza di campionamento di 96 kHz, un bitrate massimo fino a 24 bit e una sensibilità leggermente più bassa a -36 dB. In alto è visibile il sensore Tap-to-Mute, che ha anche un indicatore LED per capire quando il microfono è silenziato. Non ci sono ulteriori pulsanti o manopole. Tutte le regolazioni più importanti si possono fare tramite il software Razer Synapse. Attenzione perché Razer Seiren V3 Mini non ha una parte con LED RGB integrati, ma è acquistabile in tre diverse colorazioni: nero, bianco e rosa (Quartz).

Prezzo e Uscita

I due nuovi microfoni Razer sono già disponibili all'acquisto con prezzi molto diversi tra loro. Trovate a seguire lo schema completo con i costi di ciascun modello. Razer Seiren V3 Chroma : 149,99€

: 149,99€ Razer Seiren V3 Mini: 59,99€ Se volete essere tra i primi a possedere uno tra i nuovi microfoni Razer, nella lista in basso vi lasciamo i link per l'acquisto di ogni configurazione e colorazione direttamente da Amazon Italia.

Razer Seiren V3 Chroma - Immagini

Razer Seiren V3 Chroma - Immagini

Razer Seiren V3 Mini - Immagini

Razer Seiren V3 Mini - Immagini