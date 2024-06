razr 50 e 50 ultra ufficiali: scopriamo i nuovi pieghevoli di Motorola, più belli, più intelligenti e più colorati che mai!

Razr 50: Caratteristiche Tecniche

Razr 50 Ultra: Caratteristiche Tecniche

E il software?

Oltre a quelle che abbiamo già descritto, ci sono numerose novità lato software per entrambi i dispositivi. In particolare su Razr 50 Ultra abbiamo diverse funzioni dedicate alla fotocamera, tra cui il Photo Enhancement Engine, che utilizza l'IA per migliorare le foto in ogni condizione in termini di dettagli, nitidezza, luci, ombre, colori ed effetti bokeh.

Troviamo poi la stabilizzazione adattiva, che regola dinamicamente il livello di stabilizzazione a seconda del tipo di movimento, che siate a piedi o anche in bici, per una stabilizzazione efficace in ogni situazione.

Poi ancora c'è Action Shot, ideale per le scene d'azione, in modo da non doversi occupare manualmente di regolare tutto in base ai cambi di luce. Esposizione prolungata serve invece per catturare l'acqua in movimento con uno stile particolare, o per le scie luminose e altri effetti artistici. Infine Super zoom utilizza un algoritmo di apprendimento automatico per migliorare le immagini da lontano.

La rinnovata Hello UX promette inoltre ampia personalizzazione (anche per il display esterno) e semplicità d'uso, promettendo fin da ora nuove funzioni nei prossimi mesi, tra cui: