Realme 11 5G vuole regnare sulla fascia media: riuscirete a resistere alla promo di lancio?

Realme ha lanciato oggi il suo Realme 11 5G, un dispositivo con grandi ambizioni che aspira a imporre un nuovo standard per la fascia media e confermare la promessa del marchio di non effettuare nessun lancio senza una nuova tecnologia (sapete come resettare un telefono Realme?).

Forte della sua fotocamera da 108 MP, ricarica SUPERVOOC da 67 W, schermo da 6,72 pollici con frequenza fino a 120 Hz e una promo di lancio veramente ghiotta, il telefono ha tutte le possibilità per mantenere le promesse: andiamo a scoprirlo!