realme 11 5G punta a conquistare la fascia media: fotocamera da 108 MP e ricarica SUPERVOOC da 67W

Realme, in vista del lancio previsto il 25 ottobre, ha fornito nuovi dettagli sullo smartphone realme 11 5G. Il dispositivo, in particolare, beneficerà di una fotocamera che, almeno sulla carta, promette buone prestazioni: si tratta di un sensore da 108 MP, in grado di supportare lo zoom in-sensor 3x. Inoltre, garantito il supporto alla ricarica SUPERVOOC da 67 W.

Entrando nei dettagli della notizia, il dispositivo verrà equipaggiato con il sensore Samsung ISOCELL HM6, caratterizzato da una risoluzione fino a 108MP e da un sensore di grandi dimensioni di 1/1,67 pollici. Tra l'altro, come accennato all'inizio, il realme 11 5G è dotato della stessa tecnologia di zoom in-sensor presente nella serie realme 11 Pro, che supporta la modalità zoom-in lossless 3x, offrendo agli utenti una nuova prospettiva nella fotografia mobile. Dunque, si tratta di buone notizie visto che stiamo parlando comunque di un dispositivo appartenente alla fascia media.