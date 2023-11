Il Realme 11 Pro+ cambia l'abito e il prezzo in vista del Black Friday

Realme a inizio estate aveva presentato la sua 11 Pro Series in collaborazione con due partner d'eccezione: il designer Matteo Menotto , noto nel mondo della moda, e Lonely Planet , casa editrice australiana che realizza magnifiche fotografie.

Il prezzo del Realme 11 Pro+ con l'offerta di lancio era di 469,99€, mentre adesso è stato abbassato a 429,90€ per il lancio della nuova colorazione. Ma il ribasso non finisce qui, perché, se potete aspettare ancora qualche giorno, in occasione del Black Friday dal 23 al 27 novembre sarà possibile acquistarlo a 399,99€ presso Euronics.

Quindi, è lo smartphone ideale per chi cerca tanta memoria, avendo 512 GB di memoria interna, e una ricarica rapida tra i primi della classe, perché in questa fascia la concorrenza si ferma a tagli di memoria e velocità di ricarica inferiori.