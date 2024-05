Realme 12 5G Series arriva in Italia a partire da soli 179€, ma occhio alle promo di lancio

Realme ha appena annunciato la serie realme 12 5G in Italia. Si tratta per la precisione di 3 modelli: realme 12 5G, realme 12+ e realme 12X. Come tutte le famiglie di smartphone, anche qui abbiamo dei punti in comune e delle differenze. E come sempre con realme ci sono poi delle promo di lancio molto interessanti. Mettetevi comodi, che vediamo tutto!

realme 12 5G

Schermo : 6,72 pollici, FHD+ (1.080 x 2.400 pixel), refresh rate 120Hz, frequenza di campionamento del tocco 240Hz, luminosità massima 800 nit, HBM 950 nit

: 6,72 pollici, FHD+ (1.080 x 2.400 pixel), refresh rate 120Hz, frequenza di campionamento del tocco 240Hz, luminosità massima 800 nit, HBM 950 nit CPU : MediaTek Dimensity 6100+ (8-core: 2A76 a 2.2 GHz, 6A55 a 2.0 GHz, tecnologia di processo a 6nm)

: MediaTek Dimensity 6100+ (8-core: 2A76 a 2.2 GHz, 6A55 a 2.0 GHz, tecnologia di processo a 6nm) RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 256 GB

: 256 GB Fotocamera posteriore : Principale : 108 megapixel, ƒ/1.67, sensore 1/1.67'', zoom in-sensor 3X, zoom digitale 20X Secondaria : 2 megapixel

: Fotocamera frontale : 8 megapixel, ƒ/2.0

: 8 megapixel, ƒ/2.0 Connettività : 5G, Wi-Fi5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, USB-C

: 5G, Wi-Fi5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, USB-C Batteria : 5.000mAh con ricarica rapida 45W SUPERVOOC

: 5.000mAh con ricarica rapida 45W SUPERVOOC Dimensioni : 165,7 x 76,1 x 7,69 mm

: 165,7 x 76,1 x 7,69 mm Peso : 188 grammi

: 188 grammi Certificazione : IP54 (resistenza a polvere e acqua)

: IP54 (resistenza a polvere e acqua) OS: Android 14 con realme UI 5.0 realme 12 5G è dotato anche di due altoparlanti, con modalità Ultra Volume, lettore di impronte digitali nel tasto di accensione, riconoscimento del volto 2D e slot ibrido per 2 nano SIM o 1 SIM + microSD.

realme 12+

Schermo : 6,67 pollici, AMOLED, FHD+ (1.080 x 2.400 pixel), refresh rate 120Hz, frequenza di campionamento del tocco 240Hz, luminosità massima 600 nit, HBM 1200 nit

: 6,67 pollici, AMOLED, FHD+ (1.080 x 2.400 pixel), refresh rate 120Hz, frequenza di campionamento del tocco 240Hz, luminosità massima 600 nit, HBM 1200 nit CPU : MediaTek Dimensity 7050 (8-core: 2Cortex-A78 a 2.6 GHz, 6Cortex-A55 a 2.0 GHz)

: MediaTek Dimensity 7050 (8-core: 2Cortex-A78 a 2.6 GHz, 6Cortex-A55 a 2.0 GHz) RAM : 8 / 12 GB

: 8 / 12 GB Archiviazione : 256 / 512 GB

: 256 / 512 GB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.88, sensore 1/1.95'', zoom in-sensor 2X, stabilizzazione ottica (OIS) Grandangolo : 8 megapixel, FOV 112°, f/2.2 Terziaria: 2 megapixel

: Fotocamera frontale : 16 megapixel, f/2.45

: 16 megapixel, f/2.45 Connettività : 5G, Wi-Fi5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, USB-C

: 5G, Wi-Fi5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, USB-C Batteria : 5.000mAh con ricarica rapida 67W SUPERVOOC

: 5.000mAh con ricarica rapida 67W SUPERVOOC Dimensioni : 162,95 x 75,45 x 7,87 mm

: 162,95 x 75,45 x 7,87 mm Peso : 190 grammi

: 190 grammi Certificazione : IP54 (resistenza a polvere e acqua)

: IP54 (resistenza a polvere e acqua) Sistema Operativo: Android 14 con realme UI 5.0 Sul fronte audio abbiamo due altoparlanti stereo con certificazione Hi-Res Audio e modalità Ultra Volume. Sotto allo schermo si nasconde un lettore di impronte digitali, ma c'è anche il riconoscimento facciale 2D. Lo slot per la SIM è di tipo ibrido, e il sistema di raffreddamento a camera di vapore è di grandi dimensioni, per sfruttare tutta la potenza del SoC MediaTek.

realme 12X

Schermo : 6,67 pollici, HD (720 x 1.604 pixel), refresh rate 120Hz, frequenza di campionamento del tocco 240Hz, luminosità massima 500 nit, HBM 625 nit

: 6,67 pollici, HD (720 x 1.604 pixel), refresh rate 120Hz, frequenza di campionamento del tocco 240Hz, luminosità massima 500 nit, HBM 625 nit CPU : MediaTek Dimensity 6100+ (8-core: 2A76 + 6A55) con GPU Mali G57 MC2

: MediaTek Dimensity 6100+ (8-core: 2A76 + 6A55) con GPU Mali G57 MC2 RAM : 6 / 8 GB LPDDR4X @4238MHz

: 6 / 8 GB LPDDR4X @4238MHz Archiviazione : 128 / 256 GB UFS 2.2

: 128 / 256 GB UFS 2.2 Fotocamera posteriore : 50 megapixel, sensore 1/2,76" S5KJN1, autofocus + Flicker

: 50 megapixel, sensore 1/2,76" S5KJN1, autofocus + Flicker Fotocamera frontale : 8 megapixel

: 8 megapixel Connettività : 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C

: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C Batteria : 5.000mAh con ricarica a 15 Watt

: 5.000mAh con ricarica a 15 Watt Dimensioni : 165.6 x 76.1 x 7.89 mm

: 165.6 x 76.1 x 7.89 mm Peso : 190 grammi

: 190 grammi Certificazione : IP54 (resistenza a polvere e acqua)

: IP54 (resistenza a polvere e acqua) OS: Android 14 con realme UI 5.0 A dispetto del nome, realme 12X non è la punta di diamante della serie, ma piuttosto il base gamma. È dotato anche di lettore di impronte digitali nel tasto di accensione, riconoscimento facciale 2D (quello meno preciso, per capirsi) e di uno slot ibrido per 2 SIM o 1 SIM + 1 scheda microSD (fino a 2TB). Per le operazioni con mani bagnate è dotato anche di funzionalità Air Gestures e Rainwater Smart Touch, inoltre ha un pulsante dinamico personalizzabile per diverse funzioni e la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light per il comfort visivo.

Uscita e Prezzo

Veniamo ora alla parte più interessante, ma anche un po' più complicata, cioè quella dei prezzi e delle promozioni. Tutti i 3 nuovi realme sono disponibili a partire da oggi, ai seguenti prezzi di listino. realme 12 5G 8/256 GB open market: 299,99€

8/256 GB Amazon: 279,99€ realme 12+ 8/256 GB open market: 359,99€

8/256 GB Amazon (solo il 20-24 maggio): 299,99€

12/512 GB open market e Amazon: 419,99€ realme 12X 6/128 GB operatori: 199,99€

6/128 GB Amazon (solo il 20-30 maggio): 179,99€

8/256 GB open market: 239,99€

8/256 GB open market (solo il 16-30 maggio): 219,99€ Occhio quindi alle promo di lancio, che sono valide solo in determinati giorni e con specifici partner. Andando però adesso a vedere i prezzi su Amazon (parliamo proprio dei prodotti venduti e spediti da Amazon, non da terze parti), ci accorgiamo che differiscono da quelli comunicati da realme, e in molti casi sono anche più bassi. Approfittatene quindi, prima che le cose cambino!

