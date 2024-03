Scopriamo quando Realme 12 Pro arriva in Italia, ma "la sorpresa più grande sarà il prezzo". Parola di Realme

Realme ha infatti annunciato la data di lancio dei suoi dispositivi, Realme 12 Pro e Realme 12 Pro+ , che spiccano per un design ricercato , realizzato in collaborazione con il designer francese Olivier Savéo, e per le caratteristiche fotografiche innovative.

Alla presentazione della serie Realme 12 Pro in India, tutto lasciava presagire che il telefono dal super zoom potesse avere anche un super prezzo, e ora ne abbiamo la conferma diretta anche dalla stessa azienda (se siete fan del marchio, non lasciatevi sfuggire la nostra selezione dei migliori da comprare ).

Inoltre Realme ha sviluppato in collaborazione con Qualcomm un algoritmo di nuova generazione per alimentare le funzioni di miglioramento dell'immagine, come LightFusion Engine per maggiore chiarezza e tono, e NightEye Engine per una fotografia notturna superiore.

Il comparto fotografico è quello che ci aveva maggiormente impressionato al CES di quest'anno, con Realme 12 Pro+ che offre una fotocamera periscopica con zoom 3X (equivalente a una lunghezza focale di 71 mm) e sensore OV64B da ben 1/2" e 64 megapixel (il secondo più grande sul mercato per questo obiettivo): un record per la categoria.

Prendendo ispirazione dai quadranti degli orologi di lusso e utilizzando materiali di prima qualità, Ollivier ha integrato perfettamente alcuni degli elementi di design tipici del suo settore nell'aspetto dello smartphone, che presenta un quadrante Sunburst lucido con oltre 500 sunburst intrecciati, una lunetta scanalata dorata finemente intagliata e una pelle vegana premium dall'effetto quasi setoso.

La serie Realme verrà presentata il 12 marzo, e se ancora non sono ancora stati annunciati i prezzi per l'Italia, Realme ha dichiarato che "sarà disponibile in diverse configurazioni a prezzi che saranno sicuramente la sorpresa più grande dell'evento di lancio".

Guardando il mercato indiano (dove sono in vendita dal 6 febbraio), possiamo attenderci grandi cose.

Realme 12 Pro parte infatti da un prezzo di 25.999 rupie (290 euro) per il modello da 8 GB + 128 GB e di 26.999 rupie (300 euro) per il modello da 8 GB + 256 GB.

Realme 12 Pro+ invece ha un prezzo base di 29.999 rupie (333) euro per il modello da 8 GB + 128 GB, 31.999 rupie (355 euro) per il modello da 8 GB + 256 GB e 33.999 rupie (380 euro) per il modello di fascia alta da 12 GB + 256 GB.

Facendo qualche confronto con la serie dell'anno scorso, che in India era stata lanciata con un prezzo di partenza di 23.999 rupie (266 euro), per poi arrivare in Italia a 379,99 euro, possiamo aspettarci un prezzo di partenza di 390 euro (Realme 12 Pro), mentre per Realme 12 Pro+ si potrebbe partire da 430 euro, ma ovviamente sono supposizioni.