Realme è un nome che in pochissimo tempo si è ritagliato una grande fetta di utenti affezionati: produce alcuni dei migliori smartphone economici del mercato e, non per niente, è il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo. L'azienda presenta oggi anche per il mercato italiano Realme 12 Pro e Realme 12 Pro+: si tratta di due dispositivi che avevamo già avvistato per il mercato indiano e che spiccano soprattutto per l'ottimo comparto fotografico in relazione al prezzo.

I due smartphone condividono diverse specifiche come ad esempio il display, un AMOLED da 6,7 pollici Full HD+ con refresh rate da 120 Hz, ma si differenziano per processore e fotocamere: in particolare, Realme 12 Pro+ è il primo smartphone nella fascia di prezzo a vantare un obiettivo periscopico di questa qualità. Parliamo infatti di un sensore OV64B Omnivision da 1/2" (ossia sensibilmente più grande della norma), con zoom ottico 3x e risoluzione da 64 megapixel. Inoltre, combinando le informazioni delle tre fotocamere, la serie include anche una modalità SuperZoom 120X per scatti a grandi distanze.